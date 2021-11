Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Dimitri Payet dévoile ses plans pour l’avenir avec l’OM !

Publié le 10 novembre 2021 à 23h45 par T.M.

Souhaitant terminer sa carrière de joueur à l’OM, Dimitri Payet en a dit plus sur ses plans pour l’après.

A l’été 2020, Dimitri Payet a paraphé un nouveau contrat avec l’OM, se disant alors Marseillais à vie. Désormais lié jusqu’en 2024, l’international français ne compte donc pas partir de la Canebière et ce mercredi, sur Twitch , Payet a d’ailleurs réitéré ses intentions, assurant : « Le jour où je ne serais plus heureux, c’est le jour où j’arrêterai. (…) Je sais que je terminerai ici. (...) C’est pas demain que je vais m‘arrêter. J’aime jouer ici. Je ferai tout ce qu’il faut pour jouer le plus possible ».

« Je veux rester proche du club »