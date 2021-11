Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gros coup réalisé cet hiver avec Alexis Sanchez ? La réponse !

Publié le 10 novembre 2021 à 17h30 par T.M.

A l’approche du mercato hivernal, les rumeurs commencent à nouveau à se multiplier. Et du côté de l’OM, c’est le nom d’Alexis Sanchez qui revient au centre des discussions. Alors que le Chilien pourrait venir retrouver Jorge Sampaoli sur la Canebière, on en serait encore très loin.

Malgré la dizaine de recrues cet été, Jorge Sampaoli en veut encore plus. A l’OM, l’Argentin estime que son effectif manque encore de profondeur. Cet hiver, le mercato sera donc la parfaite occasion pour remédier à cela. Cela sera donc à Pablo Longoria de jouer et de parvenir à trouver des accords pour amener des nouveaux joueurs sur la Canebière. Quelles pourraient alors être ces recrues à l’OM ? Aux abords du Vélodrome, il est de plus en plus question d’Alexis Sanchez, lui qui n’entre clairement pas dans les plans de Simone Inzaghi à l’Inter Milan. L’OM pourrait donc en profiter pour permettre au Chilien de se relancer, lui qui retrouverait par la même occasion Jorge Sampaoli, dont il a évolué sous les ordres en sélection nationale.

Tout reste à faire !