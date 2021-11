Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette grande annonce sur l'avenir de Karim Benzema !

Publié le 10 novembre 2021 à 17h00 par A.D.

Arrivé de l'OL à l'été 2009, Karim Benzema fait le plus grand bonheur du Real Madrid depuis plus de 12 saisons. Alors que son numéro 9 sera en fin de contrat le 30 juin 2023, Emilio Butragueño a affiché un énorme souhait pour son avenir.

Lors de l'été 2009, le Real Madrid a déboursé environ 35M€ pour arracher Karim Benzema à l'OL. Une somme plus que rentabilisée, puisque l'international français brille à la Maison-Blanche depuis plus de douze ans. Sachant que Karim Benzema sera en fin de contrat le 30 juin 2023, Emilio Butragueño ne veut pas le voir partir de si tôt. Lors d'un entretien accordé à Telemadrid , le directeur des relations institutionnelles du Real Madrid a milité pour que le buteur de 33 ans reste encore plusieurs années au Real Madrid.

«J'espère qu'il sera avec nous pendant de nombreuses années encore»