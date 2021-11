Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Déjà un doute sur le dossier Karim Benzema ?

Publié le 10 novembre 2021 à 1h15 par La rédaction

En Espagne, certains médias évoquent une possibilité de départ de Karim Benzema au PSG en cas de signature du duo Mbappe-Haaland. Que faut-il en penser ? Analyse.

Selon certains médias espagnols, l’arrivée programmée du duo Mbappe-Haaland, à laquelle s’ajoute la prolongation de Vinicius Jr, pourrait provoquer le départ en fin de saison de Karim Benzema, et ouvrir en grand une opportunité pour le PSG dans le cadre de la succession de Kylian Mbappe. Que faut-il en penser ?

L’attitude du Real démontre l’inverse