Mercato - PSG : Leonardo sait à quoi s’en tenir pour Zidane !

Publié le 9 novembre 2021 à 22h45 par H.G.

Alors que le PSG est intéressé par la perspective de nommer Zinedine Zidane sur son banc en lieu et place de Mauricio Pochettino, l’ancien entraîneur du Real Madrid afficherait une position très claire pour son avenir.

Arrivé en janvier dernier au PSG, Mauricio Pochettino voit déjà sa place être menacée après un début de saison en-dessous des attentes en terme de jeu. En effet, le10sport.com vous a révélé ce mardi que la question de son licenciement n’est plus un sujet tabou au sein de la direction parisienne et que le club parisien ne serait pas contre le remplacer par Zinedine Zidane le cas échéant. Seulement voilà, convaincre l’ancien entraîneur du Real Madrid pourrait ne pas être chose aisée.

Zinedine Zidane n’est pas pressé de retrouver un banc