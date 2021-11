Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation sur l'avenir de Mauricio Pochettino !

Publié le 10 novembre 2021 à 1h45 par H.G.

Alors que certaines rumeurs évoquent son nom du côté de Manchester United, Mauricio Pochettino ne serait pas du tout en train de regarder ailleurs qu’au PSG.

Arrivé il y a onze mois au PSG, Mauricio Pochettino est déjà contesté par les observateurs du club de la capitale et au sein même de celui-ci. Comme révélé par le10sport.com, la question de son éventuel licenciement n’est plus taboue au sein de la direction parisienne où Zinedine Zidane est dans le viseur pour le remplacer le cas échéant. Dans ce contexte, l’entraîneur argentin a dernièrement été cité sur les tablettes de Manchester United. Cependant, en coulisses, Mauricio Pochettino aurait actuellement le regard tourné sur un seul club, à savoir le PSG.

Mauricio Pochettino est concentré sur le PSG