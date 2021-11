Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un projet inattendu émerge pour la vente du club !

Publié le 10 novembre 2021 à 15h30 par Arthur Montagne

Alors que le processus de vente de l'ASSE est enclenché depuis plusieurs mois, plusieurs projets sont en course pour reprendre le club du Forez sans qu'aucun ne se dégage concrètement. L'opportunité pour voir le projet Socios prendre de l'ampleur. Thierry Simonnet, président de Socios Verts, y croit.

Le processus de vente de l'AS Saint-Etienne entre dans sa dernière ligne droite. En effet, KPMG, le cabinet d'audit mandaté pour éplucher toutes les candidatures dans ce dossier, a fermé l'accès à la Data Room la semaine dernière, et a fixé à lundi dernier la date butoir pour transmettre une offre de rachat. « Plusieurs offres ont en effet été reçues par KPMG qui les étudie avec attention. Elles font l'objet de vérifications rigoureuses classiques dans ce genre d'opérations (crédibilité des engagements, origine des fonds etc...). KPMG effectuera la sélection des meilleures offres pour le club pour éviter toute mésaventure », expliquait d'ailleurs un communiqué diffusé par l'agence de communication de Patrick Chêne missionnée par l'AS Saint-Etienne dans un premier temps avant d'ajouter que « les actionnaires ont donné à KPMG la date limite du 23 novembre pour terminer ses investigations et donner ses conclusions finales sur la qualité des dossiers . » Autrement dit, les supporters de l'ASSE devraient très rapidement y voir plus clair, puisque le club pourrait être vendu avant la fin de l'année. Mais les fans des Verts pourraient bien jouer un rôle dans ce processus comme l'explique Thierry Simonnet a affirmé hier le président de Socios Verts .

Le projet Socios prend forme