Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les Verts veulent frapper très fort cet hiver !

Publié le 10 novembre 2021 à 13h10 par A.M.

Malgré l'incertitude qui règne concernant la vente de l'ASSE, Jean-François Soucassse, président exécutif des Verts, annonce sa volonté de recruter cet hiver.

Alors que la vente du club semble s'être accélérée, rien n'est finalisé pour le moment. Ce qui place l'ASSE en plein doute alors que se profile le mercato d'hiver. Et pourtant, la situation est urgente puisque les Verts, qui luttent pour leur maintien, verront Denis Bouanga (Gabon), Wahbi Khazri (Tunisie), Saïdou Sow (Guinée), Harold Moukoudi et Yvan Neyou (Cameroun), voire Madhi Camara, courtisé par la Gambie et Zaydou Youssouf, par les Comores, disputer la CAN en début d'année. Claude Puel sera donc privé de nombreux cadres pendant plusieurs matches. Mais Jean-François Soucasse, président exécutif des Verts, assure que l'ASSE sera active sur le marché durant le mois de janvier.

«Bien évidemment, le club souhaite être actif pour ce mercato»