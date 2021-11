Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba prend une décision fracassante pour son avenir !

Publié le 10 novembre 2021 à 10h45 par A.C.

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba pourra négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier prochain.

Le retour de Paul Pogba à Manchester United n’est pas vraiment ce qu’on peut appeler une success story. S’il a remporté une Ligue Europa en 2017, le Français a connu une suite de problèmes dans son club formateur et a régulièrement été la cible des tabloïds britanniques. Son contrat se termine en juin prochain et si une prolongation semblait possible suite à l’arrivée de Cristiano Ronaldo cet été, la situation aurait radicalement changé. Ce mercredi, The Sun annonce en effet que les dirigeants mancuniens en auraient assez des négociations interminables avec Mino Raiola et auraient vraisemblablement jeté l’éponge. Reste donc à savoir où Pogba pourrait poursuivre sa carrière, avec le Paris Saint-Germain le Real Madrid et la Juventus qui seraient sur le coup.

Pogba demande à Raiola de favoriser la Juventus