Mercato - PSG : Tout est clair pour l'avenir de Paul Pogba ?

Publié le 7 novembre 2021 à 15h30 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Paul Pogba verrait plusieurs clubs se pencher sur son dossier. Alors que le PSG suivrait la situation de Français de près, le milieu de terrain aurait déjà fixé sa priorité pour sa future destination.

L’histoire semble toucher à sa fin entre Paul Pogba et Manchester United. Ces derniers temps, l’international tricolore n’est plus utilisé par Ole Gunnar Solskjaer. Sa situation ne cesse d’empirer chez les Red Devils alors que son contrat arrive à son terme en juin prochain. D’ailleurs, le milieu de terrain ne devrait pas prolonger son engagement avec le club mancunien comme annoncé par la presse britannique récemment. De ce fait, plusieurs grandes équipes européennes commenceraient à se pencher sur le dossier de Paul Pogba, dont le PSG. La direction du club de la capitale serait à l’affût de la moindre bonne affaire sur le marché des transferts et le joueur de 28 ans serait un renfort de choix. Néanmoins, la formation parisienne va devoir livrer une grande bataille pour s’attacher les services de Paul Pogba puisque d’autres équipes seraient intéressées par la Pioche comme le Real Madrid ou encore la Juventus. Le principal intéressé aurait d’ailleurs les idées claires pour son avenir.

Le Real Madrid n’est plus une option aussi envisageable qu’avant

Selon les informations d’ El Nacional , Paul Pogba ne verrait plus d’un aussi bon œil un départ vers le Real Madrid. À l’époque, le club madrilène était l’une des priorités pour son avenir. Mais depuis le départ de Zinédine Zidane l’été dernier, Paul Pogba serait beaucoup plus réticent à l’idée de rejoindre les Merengue . Le technicien français était un argument de poids dans le dossier puisque le joueur de Manchester United était persuadé d’avoir un rôle important dans le projet sportif du Real Madrid avec Zinédine Zidane sur le banc. Désormais, un départ vers la Casa Blanca semble fortement compromis pour Paul Pogba, Florentino Pérez n'étant pas un grand fan de son style de jeu. Par conséquent, le champion du monde 2018 se serait fixé une nouvelle priorité pour son avenir.

Priorité à la Juventus pour Paul Pogba