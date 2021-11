Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre une prolongation et un départ, Pogba a déjà tranché !

Publié le 7 novembre 2021 à 6h45 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo songerait à enrôler Paul Pogba l’été prochain, moment où son contrat actuel à Manchester United pourrait arriver à expiration. Cependant, le Français aurait une prolongation de contrat dans un coin de sa tête.

En marge du prochain mercato estival, Leonardo travaillerait sur plusieurs opérations dont le dossier Paul Pogba. En fin de contrat le 30 juin 2022, le milieu de terrain de Manchester United figurerait dans les petits papiers de la Juventus, du Real Madrid et donc du PSG. Néanmoins, bien que la presse anglaise et notamment par le biais de The Daily Telegraph annonçait dernièrement qu’une prolongation de contrat était improbable, le champion du monde tricolore aurait une idée bien précise pour son avenir.

Pogba aimerait prolonger, mais…