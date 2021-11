Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de théâtre pour l'avenir de Paul Pogba !

Publié le 10 novembre 2021 à 9h15 par B.C.

Libre à la fin de la saison, Paul Pogba tarde à prendre une décision pour sa prolongation, une situation qui agacerait fortement Manchester United.

En difficulté sous les ordres d'Ole Gunnar Solskjaer, Paul Pogba espérait retrouver le sourire avec les Bleus lors de cette trêve internationale, mais les galères continuent pour le milieu français, victime d’une lésion du quadriceps de la cuisse droite et possiblement forfait jusqu’à la fin de l’année. Un nouveau coup dur pour Paul Pogba, déjà sous le feu des projecteurs en raison de sa situation contractuelle. Le champion du monde tricolore est libre à l’issue et tarde à prendre une décision, alors que le PSG, le Real Madrid et la Juventus seraient notamment sur ses traces. Manchester United dispute depuis plusieurs mois avec Mino Raiola pour tenter de mettre au point une prolongation, mais le statu quo des négociations pourraient pousser les Red Devils à prendre une décision fracassante.

Manchester United en a assez de Pogba