Mercato - PSG : Doha veut se venger du Real Madrid pour Mbappé !

Publié le 10 novembre 2021 à 7h15 par Th.B.

Alors que le Real Madrid estimerait que l’arrivée de Kylian Mbappé l’été prochain, un dossier que le club merengue considérerait comme étant bouclé dès le mois de janvier, le PSG pourrait riposter en tentant le tout pour le tout avec Ferland Mendy.

Et si la fin de la saison marquait le dénouement de l’aventure de Kylian Mbappé au PSG ? Son contrat arrivera à expiration le 30 juin prochain et ne devrait pas être prolongé. El Nacional révélait dernièrement que l’attaquant du Paris Saint-Germain aurait pris la décision de quitter le club parisien librement grâce à son futur statut d’agent libre. Le Real Madrid semble être le favori à la signature de Mbappé. Ce qui donnerait des idées au PSG, qui n’a cessé de s’offusquer par la voix de son directeur sportif Leonardo ces derniers temps quant à l’attitude du Real Madrid dans le dossier Kylian Mbappé.

Mbappé promis au Real Madrid, le PSG prévoirait de contre-attaquer avec Mendy !