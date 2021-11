Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait contacté un protégé de Carlo Ancelotti !

Publié le 9 novembre 2021 à 22h15 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo semblerait apprécier le profil de Ferland Mendy, formé au Havre et passé par l’OL avant de s’envoler au Real Madrid à l’été 2019. D’ailleurs, des contacts auraient déjà eu lieu entre le Paris Saint-Germain et l’entourage du latéral gauche de la Casa Blanca.

Semblant être suffisamment satisfaits des débuts de Nuno Mendes au PSG, les dirigeants du Paris Saint-Germain auraient déjà pris la décision de définitivement s’attacher les services de l’international portugais de 19 ans. C’est en effet l’information que Fabrizio Romano communiquait sur son compte Twitter dernièrement. Alors que le PSG s’est mis d’accord avec le Sporting Lisbonne à la dernière intersaison pour le prêt du latéral gauche, Leonardo et les dirigeants du club parisien seraient déjà prêts à lever l’option d’achat fixée à 40M€. Et malgré le retour à la compétition de Juan Bernat, qui était éloigné des terrains depuis octobre 2020, le directeur sportif du PSG serait toujours emballé par l’idée d’injecter du sang neuf au poste de latéral gauche.

Le PSG proposerait un contrat à Mendy avec à la clé un salaire de 7M€ annuel !