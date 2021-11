Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette grosse annonce sur l'arrivée de Carlo Ancelotti !

Publié le 9 novembre 2021 à 21h10 par A.D.

A la fin de la dernière saison, Zinedine Zidane a laissé sa place à Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid. Interrogé sur le retour du coach italien, Casemiro a envoyé un message fort.

Alors qu'il a vécu une saison 2020-2021 très difficile au Real Madrid, Zinedine Zidane a décidé de plier bagages. Pour remplacer le Ballon d'Or 98, Florentino Pérez a décidé de miser à nouveau sur Carlo Ancelotti. Un choix qui fait l'unanimité au sein du club merengue. Lors d'un entretien accordé à ESPN Brésil , Casemiro s'est totalement réjoui du retour de Carlo Ancelotti au Real Madrid.

«Sa détermination à gagner et à nous enseigner chaque jour avec toute son expérience est incroyable»