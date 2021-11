Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme mise au point sur l’avenir de Sergio Ramos !

Publié le 9 novembre 2021 à 19h45 par H.G.

Alors qu’il a récemment été avancé qu’un départ de Sergio Ramos n’était pas forcément à écarter, ces informations seraient en réalité totalement infondées.

Arrivé cet été, Sergio Ramos n’a toujours pas disputé la moindre minute de jeu avec le PSG en raison de ses pépins physiques. Néanmoins, l’international espagnol est enfin sur le bon chemin dans la mesure où il a été annoncé ce mardi qu’il a repris l’entrainement collectif avec ses coéquipiers restés à Paris durant cette trêve internationale. Cet événement est clairement une éclaircie dans une actualité maussade pour l’ancien défenseur du Real Madrid dans la mesure où il a été avancé il y a quelques jours qu’une rupture de son contrat le liant au PSG jusqu’en juin 2023 ne serait pas à écarter dans un contexte où son état physique interroge.

Sergio Ramos est focalisé sur sa remise en forme