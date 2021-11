Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une solution trouvée pour Samuel Umtiti ?

Publié le 9 novembre 2021 à 22h00 par T.M.

Avec l’arrivée de Xavi, la question sera de savoir ce qu’il compte faire de Samuel Umtiti. En attendant, le FC Barcelone pourrait voir une opportunité se présenter pour se séparer du Français.

Depuis la Coupe du monde 2018, Samuel Umtiti, gêné par son genou, a perdu sa place au FC Barcelone et n’entrait plus dans les plans de Ronald Koeman. Poussé vers la sortie, le Français a malgré tout fait le choix de rester dans l’optique de retrouver une place. Y arrivera-t-il avec Xavi ? Lors de sa présentation, le nouvel entraîneur du Barça avait envoyé un message à Umtiti, expliquant : « Tout le monde part de zéro, je compte sur tout le monde et puis on verra, c'est une question d'entraînement et d’exigence ».

Direction Benfica ?

Samuel Umtiti pourrait donc avoir l’occasion de faire ses preuves auprès de Xavi. La question est donc de savoir s’il gagnera sa place au FC Barcelone. Mais son avenir pourrait également s’écrire loin de la Catalogne et notamment du côté du Portugal. En effet, selon les informations de Pedro Almeida, Benfica pourrait envisager un prêt d’Umtiti en janvier suite à la blessure de Lucas Verissimo. Le club lisboète pourrait d’ailleurs profiter de la prochaine rencontre de Ligue des Champions contre Barcelone pour formuler une première offre.