Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Messi et Ramos, le Qatar tente un nouveau très gros coup à 0€ !

Publié le 10 novembre 2021 à 0h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Lorenzo Insigne n'a toujours pas prolongé avec Naples et le PSG serait l'une des destinations les plus probables si la situation n'évolue pas.

Cet été, le PSG a mené un recrutement impressionnant sans se ruiner en indemnité de transfert. Et pour cause, sur les six recrues parisiennes, quatre sont arrivées libres, à savoir Georginio Winaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Lionel Messi. Fort de cette réussite, le PSG pourrait bien insister avec cette nouvelle stratégie puisque les noms de Franck Kessié ou encore Marcelo Brozovic sont régulièrement liés au club de la capitale. Mais ce n'est pas tout.

Le PSG très chaud sur Insigne ?