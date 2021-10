Foot - Mercato

Mercato : Lorenzo Insigne sort du silence pour son avenir !

Publié le 22 octobre 2021 à 9h20 par La rédaction mis à jour le 22 octobre 2021 à 9h42

Après la victoire contre le Legia Varsovie ce jeudi (3-0), Lorenzo Insigne a parlé de son avenir. L'Italien, en fin de contrat en juin prochain, se dit calme concernant une éventuelle prolongation avec le Napoli.