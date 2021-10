Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce dossier prioritaire de Laporta dans l’impasse ?

Publié le 22 octobre 2021 à 7h30 par A.C.

Ancien du FC Barcelone, Dani Olmo semble être la grande priorité de Joan Laporta pour le mercato hivernal.

Après avoir réussi à prolonger les contrats de Pedri et d’Ansu Fati, le FC Barcelone veut continuer sur sa lancée et s’appuyer sur des jeunes talents, si possible issus du centre de formation. Dani Olmo a fréquenté longtemps les équipes jeunes du Barça, avant de s’expatrier au Dinamo Zagreb et désormais au RB Leipzig. Devenu un titulaire en puissance de la sélection espagnole, il semble être également une des grandes priorités de Joan Laporta, qui devra toutefois faire face à la concurrence de Manchester United et de Manchester City.

Le Barça n’a pas d’argent pour Dani Olmo