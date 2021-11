Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mino Raiola pose ses conditions pour Xavi Simons !

Publié le 9 novembre 2021 à 20h30 par Hadrien Grenier

Alors que le contrat de Xavi Simons au PSG expirera le 30 juin prochain, Mino Raiola aurait fixé une condition très claire pour accepter une prolongation de son client au sein du club de la capitale.

Il est toujours très délicat pour un jeune issu du centre de formation d’un grand club de s’imposer au sein de l’équipe première de celui-ci. Cela est encore plus vrai au Paris Saint-Germain, ce qui conduit de nombreuses jeunes pousses de l’écurie parisienne à s’exiler pour aller gratter du temps de jeu ailleurs. Et cela pourrait arriver à Xavi Simons en fin de saison. Effectivement, c’est le 30 juin prochain que son contrat expirera au PSG et, pour l’heure, rien n’indique qu’il signera une prolongation de son bail. Dans le même temps, en dépit du fait qu’il survole les matchs avec les U19 de l’écurie parisienne, le jeune Néerlandais arrivé en 2019 en provenance du FC Barcelone ne se voit toujours pas octroyer de temps de jeu par Mauricio Pochettino.

Mino Raiola veut être sûr que Xavi Simons aura une place au PSG