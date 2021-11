Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La porte est grande ouverte pour cette star de Guardiola !

Publié le 9 novembre 2021 à 17h30 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone songerait à Raheem Sterling dans le cadre d’un transfert pour le mercato hivernal, l’international anglais refuserait de s’entretenir avec les dirigeants de Manchester City pour prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2023. De son côté, l’entraîneur des Skyblues Pep Guardiola a livré un message lourd de sens sur ce dossier.

Le FC Barcelone dispose d’une équipe entière de blessés. En effet, avec l’annonce de l’indisponibilité d’Ansu Fati, le numéro 10 du Barça a rejoint l’infirmerie bien garnie du club culé dans laquelle se trouve actuellement Neto, Sergiño Dest, Gerard Piqué, Eric Garcia, Sergi Roberto, Pedri, Nico, Ousmane Dembélé, Martin Braithwaite et Sergio Agüero. Force est de constater que le secteur offensif du Barça est considérablement diminué par les multiples blessures en questions. Et afin de combler ce vide, le FC Barcelone devrait profiter du mercato hivernal dans le but d’injecter du sang neuf. Plusieurs pistes semblent être prises en considération dont celle menant à Raheem Sterling. D’ailleurs, l’international anglais a dernièrement ouvert la porte au fait de se lancer un challenge à l’étranger, lui qui évolue à Manchester City et qui n’a jamais joué dans un championnat étranger. « S'il y avait l'option d'aller ailleurs pour avoir plus de temps de jeu, je serais ouvert à cela... En tant que joueur anglais, tout ce que je connais, c'est la Premier League et j'ai toujours pensé qu'un jour peut-être j'aimerais jouer à l'étranger et voir comment je relèverais ce défi » . Sous contrat jusqu’en juin 2023, Raheem Sterling pourrait-il se rapprocher d’un départ et indirectement du FC Barcelone ?

Sterling ne veut pas prolonger à City…

C’est du moins ce qu’il faut tirer des informations divulguées par Goal . D’après le média britannique, il ne faudrait pas spécialement s’attendre à une prolongation de contrat de Raheem Sterling. En effet, alors qu’il n’est plus assuré d’être régulièrement titulaire comme ce fut le cas par le passé, Bernardo Silva, Riyad Mahrez et Phil Foden lui faisant de l’ombre à Manchester City, Sterling aurait refusé jusqu’ici d’entrer en discussions avec les dirigeants du club mancunien dans le cadre d’une prolongation de contrat. De quoi laisser entendre qu’un départ serait une possibilité pour l’attaquant de City. Et le FC Barcelone aurait toutes ses chances dès cet hiver selon Pep Guardiola en raison de l’aura du club culé, difficultés financières ou non.

…et Guardiola assure que le Barça est attractif !