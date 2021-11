Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Juninho prêt à plomber les plans de Laporta avec Lacazette ?

Publié le 9 novembre 2021 à 15h00 par B.C.

Alors que le FC Barcelone étudierait la piste Alexandre Lacazette pour pallier l’absence de Sergio Agüero, l’Olympique Lyonnais serait également sur le coup, tout comme Newcastle.

Freiné par une blessure en début de saison, Sergio Agüero fait face à un nouveau coup dur. L’Argentin sera absent au moins trois mois après une arythmie cardiaque détectée lors du match nul (1-1) contre Alavés survenu le 30 octobre dernier. Le FC Barcelone va donc devoir se montrer actif lors du prochain mercato pour renforcer son secteur offensif, et plusieurs pistes sont déjà étudiées. D’après la presse espagnole, Edinson Cavani (Manchester United) et Cédric Bakambu (Beijing Guoan) seraient notamment visés, tout comme Alexandre Lacazette (Arsenal). L’ancien attaquant de l’OL est engagé jusqu’à la fin de la saison et n’est pas l’un des premiers choix de Mikel Arteta chez les Gunners , ce qui pourrait favoriser un départ dès le mois de janvier. Ce qui n’a pas échappé à d’autres clubs.

Le Barça plombé par l’OL et Newcastle ?

D’après les informations du journaliste Ekrem Konur, le FC Barcelone n’est pas le seul club à s’intéresser à Alexandre Lacazette. Désireux de se renforcer dans ce mercato hivernal, Newcastle serait également sur le coup, tout comme l’Olympique Lyonnais. Karl Toko-Ekambi, Islam Slimani et Tino Kadewere disputeront probablement la CAN en janvier, obligeant Juninho à se montrer actif sur le marché des transferts pour renforcer l’effectif de Peter Bosz. Selon Ekrem Konur, l’OL travaillerait ainsi sur le retour de son ancien joueur lors du mercato hivernal, reste à voir désormais ce que décidera Lacazette.