Mercato - ASSE : Les Verts préparent un gros coup pour cet hiver !

Publié le 9 novembre 2021 à 13h15 par A.M.

Compte tenu de la situation délicate de l'ASSE, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer envisagent de contracter un prêt afin de pouvoir renforcer l'effectif de Claude Puel cet hiver.

En grande difficulté financière, l'AS Saint-Etienne a dû attendre les dernières heures du mercato pour se renforcer avec l'arrivée de Ignacio Ramirez, prêté le 31 août, mais qui joue très peu. Et cette situation a un impact sur les résultats des Verts depuis le début de saison puisque les hommes de Claude Puel ne pointent qu'à la 19e place de Ligue 1 et viennent d'arracher leur première victoire de la saison, contre Clermont ce week-end (3-2). Mais afin d'assurer son maintien, l'ASSE devra se renforcer de manière importante cet hiver, ce qui ne sera pas chose aisée compte de la situation économique du club.

Caïazzo et Romeyer pourraient emprunter pour recruter cet hiver