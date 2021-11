Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un international français pour remplacer Agüero ?

Publié le 4 novembre 2021 à 23h10 par T.M.

Devant actuellement gérer la longue absence de Sergio Agüero, le FC Barcelone pourrait se tourner vers un international français pour remédier à cela.

Au FC Barcelone, les blessés sont nombreux, notamment dans le secteur offensif. Alors qu’Ousmane Dembélé va retrouver l’infirmerie, Sergio Agüero doit lui aussi rester sur le côté. Alors que l’Argentin venait de revenir, un problème cardiaque est venu le stopper. Et pour les 3 prochains mois, El Kun ne pourra pas aider le Barça. Un coup dur pour les Blaugrana qui entendent réagir face à cette absence d’Agüero. Ainsi, la décision a été prise de recruter un attaquant en janvier, lors du mercato hivernal.

L’option Lacazette ?