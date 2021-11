Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Piqué sur le point de prendre une décision tonitruante pour son avenir ?

Publié le 9 novembre 2021 à 19h00 par B.C.

Véritable cadre du FC Barcelone, Gerard Piqué songerait à mettre fin à sa carrière dans les prochains mois.

À 34 ans, Gerard Piqué se rapproche de la retraite, et cela se ressent sur ses prestations bien que le défenseur espagnol conserve sa place de titulaire dans l’axe de la défense. Mais jusqu’à quand ? Récemment interrogé sur sa situation par El Pais , l’Espagnol semblait avoir une idée assez précise de sa fin de carrière, et du rôle qu’il souhaitait jouer : « Ce que je n'accepterai pas, c'est de prendre ma retraite en tant que remplaçant. Après bon, si ce sont les trois derniers mois d'une saison et que c'est mon tour, ça va. Mais une année entière sur le banc ? Non, je n'en ai pas envie », a-t-il annoncé, tout en assurant qu’il prendrait sa retraite au FC Barcelone. Une fin de carrière qui serait peut-être imminente.

L’heure de la retraite a sonné pour Piqué ?