Mercato - Barcelone : Laporta a tenté une énorme opération avec Ousmane Dembélé !

Publié le 9 novembre 2021 à 21h00 par T.M.

Alors que le FC Barcelone cherche actuellement à prolonger Ousmane Dembélé, il y a quelques mois, Joan Laporta pensait à s’en séparer.

Xavi l’a bien fait savoir, il fait de la prolongation d’Ousmane Dembélé une priorité. L’entraîneur du FC Barcelone compte donc sur le Français et cela fait maintenant plusieurs semaines maintenant que Joan Laporta travaille sur le dossier afin d’offrir un nouveau contrat à Dembélé, lui qui voit le sien expirer à la fin de la saison. L’ancien de Dortmund va-t-il poursuivre son aventure au Barça ? Celle-ci aurait en tout cas pu prendre fin lors du dernier mercato estival.

Dembélé aurait pu débarquer à Manchester City