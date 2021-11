Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Romeyer et Caïazzo font une annonce pour la vente du club !

9 novembre 2021

Par le biais de l'agence de communication mandatée par l'ASSE, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont fait le point sur le processus de vente du club, lancé en avril dernier, et ainsi calmer les rumeurs qui entourent ce feuilleton.

La vente de l'ASSE a connu de nombreux rebondissements ces dernières heures. KPMG, cabinet d'audit mandaté pour éplucher les candidatures, avait en effet fixé une date butoir pour transmettre des offres. Depuis lundi, il est donc impossible de déposer un dossier de reprise du club du Forez et certains candidats sont déjà hors-jeu, à l'image de Norodom Ravichak. Le Prince du Cambodge aurait « fourni un document de garantie financière de 100 millions d'euros émanant d'une grande banque internationale, qui se révèle être un faux », comme l'expliquait l'ASSE par le biais d'un communiqué. Malgré tout, plusieurs offres ont été transmises à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo puisque selon les informations de L'Equipe , au moins trois projets sont en course. Il y a tout d'abord celui d'Olivier Markarian, homme d'affaires de Valence dans la Drôme et donc porteur d'un projet local qui plaît grandement à Roland Romeyer, mais beaucoup moins à Bernard Caïazzo. Un fonds basé en Suisse et qui compte s'appuyer sur Mathieu Bodmer et Jean-Michel Roussier a également fait part de son intérêt tandis que KPMG aurait confié à L'Equipe l'existence d'au moins une troisième offre, sans que l'identité de l'investisseur derrière ce projet ne filtre. Face à ce flot d'informations, les actionnaires de l'ASSE ont décidé de prendre la parole.

«Le processus de cession du club suit son cours»