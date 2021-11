Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi reçoit une première réponse pour son recrutement !

Publié le 10 novembre 2021 à 12h00 par A.C.

José Luis Gaya, arrière gauche du FC Valence, s’est exprimé au sujet de l’intérêt que lui porterait le FC Barcelone.

Avec l’arrivée de Xavi, un vent de changement souffle sur le FC Barcelone. Le nouvel entraineur barcelonais semble déterminé à redorer le blason d’un club à la dérive depuis bien trop longtemps, avec des caisses exsangues et des résultats sportifs décevants. Cela passera obligatoirement par le recrutement, avec plusieurs postes qui sont visés. C’est le cas du latéral gauche, où Jordi Alba va fêter ses 33 ans en mars prochain et pourrait donc peu à peu laisser sa place à jeune successeur… qui pourrait bien être José Gaya ! Voilà plusieurs années déjà que le FC Barcelone suit l’arrière du FC Valence, dont le contrat se termine en juin 2023 et si Superdeporte a récemment parlé d’une prolongation un départ pourrait bien le tenter.

« Pour le Barça, je sais ce qui a pu sortir dans la presse, mais personnellement personne ne m’a rien dit »