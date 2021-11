Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Paredes bientôt relancé par un cador européen ?

Publié le 10 novembre 2021 à 12h45 par B.C.

Annoncé sur le départ à plusieurs reprises par le passé, Leandro Paredes resterait dans le viseur de la Juventus, à la recherche d’un milieu de terrain.

Cet été, le PSG a marqué les esprits réalisant un mercato XXL, avec notamment la venue de Lionel Messi en provenance du FC Barcelone. Néanmoins, Leonardo s’est montré moins en réussite pour alléger l’effectif de Mauricio Pochettino. Plusieurs joueurs étaient pourtant annoncés sur le départ pour permettre au PSG de renflouer les caisses et alléger la masse salariale, à l’instar de Leandro Paredes. Le milieu argentin peine pourtant à se montrer régulier dans la capitale, mais cela n’empêcherait pas la Juventus de conserver un œil sur lui.

Paredes reste dans le viseur de la Juventus