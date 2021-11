Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La nouvelle annonce fracassante des Verts sur la vente du club !

Publié le 10 novembre 2021 à 14h10 par A.M.

Président exécutif de l'ASSE, Jean-François Soucasse s'est prononcé sur la vente de l'ASSE et confirme que tout sera plus claire le 23 novembre.

Lancé depuis plusieurs mois, le processus de vente de l'ASSE s'accélère. Et pour cause, KPMG, le cabinet d'audit mandaté pour décortiquer toutes les candidatures, avait fixé une date butoir pour transmettre les offres de rachat à lundi. Et plusieurs projets seraient en course puisque KPMG a confirmé avoir reçu des propositions. « Soucieux de voir le dossier avancer, les actionnaires ont donné à KPMG la date limite du 23 novembre pour terminer ses investigations et donner ses conclusions finales sur la qualité des dossiers », expliquait un communiqué publié par la société de communication de Patrick Chêne mardi. Une tendance confirmée par Jean-François Soucasse, président exécutif de l'ASSE.

«En date du 23 novembre des offres seront proposées»