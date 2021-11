Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L’ASSE annonce une nouvelle date pour la vente !

Publié le 9 novembre 2021 à 21h45 par T.M.

Dans le Forez, la vente de l’ASSE est au coeur de toutes les discussions. Mais pour y voir plus clair, il va encore falloir se montrer un peu patient.

Si Roland Romeyer et Bernard Caïazzo sont actuellement à la tête de l’ASSE, cela ne devrait plus durer très longtemps. Après avoir mis les Verts en vente il y a plusieurs mois, ils se rapprochent de leur but et de trouver ainsi un repreneur. Dernièrement, le processus semble avoir bien avancé et les candidats au rachat de l’ASSE se précisent. Mais désormais, la question est de savoir quand le dénouement sera connu. Selon les derniers commentaires en provenance de Saint-Etienne, cela ne sera pas avant quelques jours.

Rendez-vous le 23 novembre !