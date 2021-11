Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette piste de Xavi jette un grand froid sur son avenir !

Publié le 9 novembre 2021 à 21h30 par Th.B.

Bien qu’il semble figurer dans le viseur du FC Barcelone, en quête de renforts pour le secteur offensif de l’effectif de Xavi Hernandez, Alexander Isak a jeté un froid sur cette opération. Le Suédois assure être bien à la Real Sociedad.

Xavi Hernandez a été présenté au public du Camp Nou lundi après-midi où il a signé devant les socios blaugrana son contrat le liant au FC Barcelone jusqu’en juin 2024. Cependant, les débuts de la gloire du club culé vont s’annoncer compliqués en raison des multiples indisponibilités à relever au sein de l’effectif du FC Barcelone. Et particulièrement dans le secteur offensif où Sergio Agüero, Ansu Fati, Ousmane Dembélé et Martin Braithwaite manque notamment à l’appel. C’est pourquoi la presse catalane affirme ces derniers temps que le recrutement d’un avant-centre cet hiver serait une possibilité pour le Barça alors que la piste Alexander Isak serait ouverte en Catalogne. Néanmoins, l’attaquant de la Real Sociedad de 22 ans a dernièrement assuré être au bon endroit à The Independent . Et dans le cadre de la trêve internationale avec la sélection suédoise, Isak en a rajouté une couche.

« Je suis très heureux dans ce club »