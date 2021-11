Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les Verts mettent une énorme pression sur Claude Puel !

Publié le 10 novembre 2021 à 11h10 par A.M.

Toujours menacé pour son avenir, Claude Puel reçoit un message fort pour son avenir de la part de Jean-François Soucasse, président exécutif de l’ASSE.

Bien que l'ASSE ait arraché sa première victoire de la saison contre Clermont (3-2) ce week-end, la situation reste précaire puisque les Verts sont toujours 19èmes de Ligue 1. Par conséquent, Claude Puel est toujours sur la sellette comme depuis plusieurs semaines. Les supporters stéphanois réclament son départ, ce qui semble très compliqué compte tenu des finances du club. Président exécutif de l'ASSE, Jean-François Soucasse évoque ce dossier et met clairement la pression sur Claude Puel.

«Les résultats sportifs sont le seul juge de paix»