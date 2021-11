Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La réponse tombe déjà pour Tanguy Kouassi !

Publié le 10 novembre 2021 à 5h15 par T.M.

Selon les derniers échos, l’avenir de Tanguy Kouassi pourrait s’écrire du côté de l’ASSE. Mais encore faut-il que le défenseur central souhaite quitter l’ASSE.

D’ici peu, la vente de l’ASSE se concrétisera et on connaitra le futur patron des Verts qui prendra le relais de Bernard Caïazzo et Roland Romeyer. Alors que le dénouement approche, un projet semble se détacher et celui-ci pourrait notamment permettre à Mathieu Bodmer de devenir le prochain directeur sportif de l’ASSE. L’ancien joueur du PSG commencerait d’ailleurs déjà à travailler sur son projet pour les Verts et selon certaines rumeurs, il aurait notamment coché le nom de Tanguy Kouassi, aujourd’hui au Bayern Munich.

Kouassi sait ce qu’il veut !