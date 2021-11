Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le divorce est acté avec Eden Hazard ?

Publié le 10 novembre 2021 à 4h45 par T.M.

Rien ne va plus pour Eden Hazard au Real Madrid. Et visiblement, la situation aurait quasiment atteint un point de non retour pour le Belge.

Recruté par le Real Madrid en 2019, Eden Hazard avait notamment la grosse mission de faire oublier Cristiano Ronaldo. Très attendu, le Belge était toutefois très loin de répondre aux attentes. Depuis son arrivée, l’ancien de Chelsea joue très peu à cause de nombreuses blessures. Et quand il est sur le terrain, Hazard ne cesse de décevoir. Le flop est donc énorme pour la Casa Blanca, qui pourrait bien décider d’y mettre fin très prochainement.

« Le staff technique a quasiment jeté l’éponge avec lui »