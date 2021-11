Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Dembélé sur le point de totalement basculer ?

Publié le 10 novembre 2021 à 13h30 par B.C.

En fin de contrat à l’issue de la saison, Ousmane Dembélé n’est toujours pas parvenu à trouver un accord avec le FC Barcelone pour une prolongation, mais l’arrivée de Xavi pourrait accélérer les négociations.

Après un passage contrasté au FC Barcelone depuis son arrivée à l’été 2017, Ousmane Dembélé s’apprête à prendre une décision décisive pour la suite de sa carrière. L’international français est actuellement dans sa dernière année de contrat et ne manque pas de sollicitations pour son avenir, et ce malgré ses nombreux pépins physiques. Alors que plusieurs clubs de Premier League suivraient de près la situation de l’attaquant tricolore (Tottenham, Manchester United et City), le FC Barcelone cherche un moyen de le conserver. Une mission périlleuse compte tenu des problèmes financiers rencontrés par le club, mais le récent départ de Ronald Koeman pourrait permettre à ce dossier de prendre un tournant décisif.

L’arrivée de Xavi déterminante pour Dembélé ?