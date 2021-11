Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dani Olmo prêt à signer sous les ordres de Xavi ? Il répond !

Publié le 10 novembre 2021 à 11h00 par G.d.S.S.

Régulièrement annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Dani Olmo se prononce sur la nomination de Xavi sur le banc du club catalan et répond aux spéculations.

En pleine bourre avec le RB Leipzig où son contrat court jusqu’en juin 2024, Dani Olmo (23 ans) pourrait ne pas s’éterniser au sein du club allemand. Le milieu de terrain espagnol est régulièrement annoncé dans le collimateur de Barcelone, d’autant qu’il est issu de la Masia où il n’avait pas réussi à percer à l’époque. Interrogé par Mundo Deportivo ce mercredi, Olmo livre son point de vue sur la nomination de Xavi sur le banc du Barça et évoque brièvement son avenir.

« Le futur ? On verra »