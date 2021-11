Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La sortie surréaliste de Caïazzo sur le Prince du Cambodge !

Publié le 10 novembre 2021 à 9h10 par A.M.

Engagé dans le processus de rachat de l'ASSE, Norodom Ravichak a été écarté du dossier pour avoir falsifié des documents. Et bien qu'il ait affiché sa sidération, le Prince du Cambodge se fait fracasser par Bernard Caïazzo.

Ces dernières heures, le processus de vente de l'ASSE s'est accéléré puisque KPMG, le cabinet d'audit mandaté par les Verts, a annoncé être en train d'étudier les offres reçues. Pour le moment, deux projets sont connues, à savoir ceux d'Olivier Markarian et de Jean-Michel Roussier et Mathieu Bodmer. Une autre chose est sûre, à savoir que le Prince du Cambodge ne sera pas le futur repreneur de l'ASSE. Et pour cause, Norodom Ravichak a fourni des faux documents. « Les actionnaires confirment détenir des pièces qui prouvent que les représentants de Norodom Ravichak ont présenté des faux documents. Ils les présenteront en temps voulu », précise un communiqué publié par la société de communication de Patrick Chêne.

Caïazzo fracasse Ravichak