Mercato - ASSE : Une grosse surprise à prévoir pour la vente du club ?

Publié le 9 novembre 2021 à 11h15 par A.M.

Alors que KPMG épluche les offres de rachat de l'ASSE, un troisième projet serait en lice en plus de ceux de Mathieu Bodmer et d'Olivier Markarian.

La vente de l'AS Saint-Etienne prend forme. Et pour cause, KMPG, le cabinet d'audit mandaté par les Verts, avait fermé l'accès à la Data Room la semaine dernière et fixé à lundi la date butoir pour transmettre les offres de rachat. Par conséquent, tout s'accélère et KPMG épluche toutes les propositions reçues avec beaucoup de sérieux après l'épisode du Prince du Cambodge, qui avait falsifié des documents.

Une troisième offre transmise à l'ASSE ?