Mercato - ASSE : Le Prince du Cambodge contre-attaque après la bombe lâchée par l'ASSE !

Publié le 9 novembre 2021 à 11h10 par B.C. mis à jour le 9 novembre 2021 à 11h16

Candidat au rachat de l’ASSE, Norodom Ravichak a fermement répondu à la plainte déposée à son encontre par le club stéphanois pour « des faits de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie. »

La vente de l’ASSE a connu un nouveau rebondissement ce lundi. Alors que ce 8 novembre correspondait à la date butoir fixée par le cabinet d’audit mentionné par les Verts KPMG pour la transmission des offres de rachat, PMA/SB Patrick Chêne, société de communication embauchée par KPMG, a fait savoir que l’ASSE allait porter plainte Norodom Ravichak. Le Prince du Cambodge qui s'était porté candidat pour racheter l’écurie stéphanoise est accusé d’avoir falsifié des documents de garantie financière. Une accusation contestée par le principal concerné.

Norodom Ravichak répond fermement à l'ASSE