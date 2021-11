Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un premier gros coup à 0€ bouclé par Xavi ?

Publié le 10 novembre 2021 à 9h00 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, André Onana resterait dans le viseur du FC Barcelone.

Une nouvelle ère s’ouvre au FC Barcelone. Suite au licenciement de Ronald Koeman, Joan Laporta a décidé de miser sur Xavi pour tenter de relancer le club culé, et d’autres changements sont désormais attendus en Catalogne. En effet, Xavi entendrait renouveler l’effectif en se séparant de plusieurs joueurs, à l’instar de Neto, Samuel Umtiti, Clément Lenglet ou encore Philippe Coutinho. Dans l’autre sens, le Barça devrait se montrer actif pour se renforcer, et ce malgré les problèmes financiers rencontrés, incitant la direction à tenter des coups sur le marché. Ces dernières semaines, il a notamment été question d’un intérêt pour André Onana, engagé avec l’Ajax Amsterdam jusqu’à la fin de la saison, une piste qui se confirme.

Le Barça ne lâche pas André Onana