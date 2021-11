Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La catastrophe aurait pu être évitée avec Lionel Messi !

Publié le 10 novembre 2021 à 5h30 par T.M.

Rival de Joan Laporta lors des élections présidentielles du FC Barcelone, Victor Font estime qu’il aurait pu empêcher le départ de Lionel Messi.

Le FC Barcelone savait que tôt ou tard il devrait évoluera sans Lionel Messi. Néanmoins, le club catalan ne pensait pas que cela arriverait cet été et surtout dans les conditions qu’on connait. Alors que l’Argentin était arrivé au terme de son contrat avec le Barça, il s’était mis d’accord avec Joan Laporta pour signer un nouveau bail et prolonger son aventure en Catalogne. Toutefois, pour des raisons économiques, cette prolongation n’a pas pu se faire, provoquant ainsi un énorme tremblement de terre à Barcelone avec le départ de Lionel Messi.

« Je suis convaincu qu’avec moi, Messi serait resté »