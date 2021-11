Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Coutinho prend un énorme tournant en coulisses !

Publié le 9 novembre 2021 à 14h30 par Bernard Colas mis à jour le 9 novembre 2021 à 14h32

Alors que Joan Laporta et Xavi souhaiteraient s’en séparer dès cet hiver, Philippe Coutinho serait également dans le collimateur de ses coéquipiers au FC Barcelone, la faute notamment à son attitude lors du match contre le Celta Vigo samedi.

Depuis son arrivée en janvier 2018, Philippe Coutinho éprouve de grandes difficultés au FC Barcelone, et sa situation ne s’améliore pas au fil des mois. Poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival afin de permettre au club de renflouer ses caisses, le milieu offensif est resté chez les Blaugrana en bénéficiant notamment du soutien de Ronald Koeman, l’un de ses seuls appuis au sein d’un club qui espère tourner la page au plus vite. La situation de Philippe Coutinho ne va donc pas s’améliorer avec la venue de Xavi, qui a clairement indiqué qu’il ne ferait aucun cadeau aux joueurs afin de relancer un FC Barcelone convalescent, et son comportement lors de la rencontre face au Celta Vigo samedi ne va clairement rien arranger.

Le vestiaire du Barça en aurait marre de Coutinho

Laissé sur le banc de touche au coup d’envoi du match contre le Celta Vigo (3-3) par Sergi Barjuan, Philippe Coutinho s’est fait remarquer négativement lorsque son entrée en jeu était envisagée par l’entraîneur intérimaire. Appelé par Sergi Barjuan pour remplacer Ansu Fati à la mi-temps, Philippe Coutinho a affiché une attitude nonchalante qui a obligé le coach à revoir ses plans en privilégiant finalement l’entrée d’Alejandro Baldé. En interne, cet épisode n’est pas passé inaperçu puisque le média catalan Esport3 annonce que le milieu offensif de 29 ans serait dans le collimateur de ses coéquipiers. Le vestiaire du Barça commencerait à en avoir assez de l’attitude paresseuse de Philippe Coutinho, ce qui pourrait provoquer son départ. Comme indiqué par Sport ce week-end, Joan Laporta espère rapidement se séparer du joueur, un départ qui pourrait même conditionner le recrutement hivernal du FC Barcelone, qui a toujours besoin de se refaire une santé financièrement. Une opération qui ne devrait pas être bloquée par Xavi, qui aurait également placé Coutinho sur la liste des joueurs dont il souhaite se séparer cet hiver d’après le journaliste José Alvarez.

Coutinho se défend