Barcelone - Polémique : Coutinho met les choses au clair avec ses détracteurs !

Publié le 8 novembre 2021 à 22h30 par H.G.

Alors qu’il a été accusé d’avoir refusé d’entrer en jeu ce week-end contre le Celta de Vigo avec le FC Barcelone, Philippe Coutinho a tenu à fermement démentir ces allégations.

Le FC Barcelone a connu un samedi décevant face au Celta de Vigo. En effet, alors qu’il menait 3-0 à la mi-temps, le club catalan a finalement été rejoint par son adversaire et a ainsi concédé un match nul 3-3. Plus encore, cette rencontre a été émaillée d’une polémique au sujet de Philippe Coutinho, ce dernier ayant refusé d’entrer en jeu en fin de partie selon certains échos parus dans la presse. Cependant, deux jours plus tard, le Brésilien du FC Barcelone a tenu à démentir ces informations qu’il considère comme étant erronées.

« Dans ma carrière, il n'y a jamais eu de manque de professionnalisme »