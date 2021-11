Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Ces révélations sur les tensions entre Griezmann et Messi !

Publié le 7 novembre 2021 à 16h30 par T.M.

Pendant deux saisons, Lionel Messi et Antoine Griezmann ont évolué ensemble au FC Barcelone. Sur le papier, cette association faisait rêver, mais sur le terrain, la vérité était bien différente. Entre les deux stars

En 2018, le feuilleton Antoine Griezmann avait animé le marché des transferts. Excellent avec l’Atlético de Madrid, où il s’imposait comme l’un des meilleurs joueurs du monde, le Français était courtisé par le FC Barcelone, qui le voulait absolument. Finalement, au terme d’un incroyable rebondissement et surtout d’une communication particulière, Griezmann a recalé le Barça. Et c’est à travers un documentaire, La Decision , que le champion du monde avait annoncé son choix de rester avec les Colchoneros. Finalement, ce n’est qu’un an après qu’Antoine Griezmann a posé ses valises en Catalogne. Transféré pour 120M€, le natif de Mâcon a ainsi rejoint le Barça, mais l’expérience a été très difficile pour lui. Alors qu’on attendait à voir des combinaisons incroyables avec Lionel Messi, les deux hommes ne se trouvaient que rarement. Il faut dire que le désormais joueur du PSG n’avait pas forcément envie de jouer avec Griezmann. Et pour cause, le documentaire de son coéquipier était encore en travers de la gorge.

« Messi ne va jamais pardonner l’affront »