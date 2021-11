Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Neymar, retour... Cette énorme sortie sur Ousmane Dembélé !

Publié le 7 novembre 2021 à 14h00 par D.M.

Ancien joueur du FC Barcelone, Ivan Rakitic a loué les qualités d'Ousmane Dembélé, de nouveau blessé et éloigné des terrains de football.

Les galères continuent pour Ousmane Dembélé. Alors qu’il avait fait son retour mardi dernier lors du match de Ligue des champions face au Dynamo Kiev (victoire 1-0 du Barça), l’international français a rechuté. Le FC Barcelone a annoncé que son joueur souffrait d’une élongation à la cuisse gauche et devrait retourner sur les terrains après la trêve internationale. Actuellement blessé, Dembélé peut compter sur le soutien de son ancien partenaire au Barça , Ivan Rakitic, qui n’a pas tari d’éloges à son égard.

« Il est de la trempe d’un Neymar ou de joueurs de ce style »