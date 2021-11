Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme révélation sur le contrat colossal de Sergio Ramos !

Publié le 10 novembre 2021 à 8h45 par A.M.

Arrivé cet été au PSG, Sergio Ramos a signé un contrat jusqu'en 2023 avec à la clé un salaire annuel avoisinant les 6M€ nets par an.

Durant le précédent mercato estival, le PSG a décidé de profiter des occasions avec les joueurs en fin de contrat. C'est ainsi que Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum ont débarqué libres, tout comme Lionel Messi et Sergio Ramos. Malgré tout, l'international espagnol n'a toujours pas joué de la saison à cause de blessures récurrentes. Cependant, Leonardo mettait récemment les choses au clair. « La presse espagnole dit qu'il y a un problème avec Ramos et vous jouez le jeu de la presse espagnole. Ils ont envie de dire qu’il est nul et vous aidez. Mais on savait tout, on sait où en sont nos joueurs, on le sait ! Donc c'est un peu trop », confiait le directeur sportif du PSG en zone mixte après la victoire contre le LOSC (2-1).

Ramos touche 6M€ nets par an