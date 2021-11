Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grosse annonce de Dimitri Payet sur son avenir !

Publié le 10 novembre 2021 à 19h15 par T.M.

Très heureux à l’OM, Dimitri Payet n’envisage pas de terminer sa carrière ailleurs qu’au Vélodrome.

Au fil des années, Dimitri Payet est entré dans l’histoire de l’OM. A 34 ans, le numéro 10 marseillais laissera une trace au sein du club phocéen de part ses performances, notamment celles qu’il livre actuellement sous les ordres de Jorge Sampaoli. Entre Payet et l’OM, l’histoire d’amour est très forte. Celle-ci avait débuté en 2013 et dure jusqu’à aujourd’hui, après une pige d’un an et demi à West Ham. Et cette histoire pourrait d’ailleurs encore durer un peu…

« Je sais que je terminerai ici »