Mercato - PSG : Pogba jette un énorme froid sur les plans de Leonardo !

Publié le 10 novembre 2021 à 19h10 par Th.B.

Dans le cadre du prochain mercato estival, Paul Pogba figurerait dans la short-list des potentielles recrues du PSG. Néanmoins, la priorité du Français serait de prolonger à Manchester United et de devenir le joueur le mieux payé de Premier League.

À l’instar du dernier mercato estival, le PSG pourrait se pencher sur le marché des agents libres en fin de saison. Et Paul Pogba serait sans surprise une option prise en considération par la direction sportive parisienne et Leonardo. Sous contrat jusqu’en juin prochain à Manchester United, Pogba devrait cependant faire faux bond au PSG. Certes, le Paris Saint-Germain serait enclin à l’idée de lui offrir un pont d’or avec un salaire de 600 000€ par semaine comme The Independent l’a révélé en août dernier. Néanmoins, venir au PSG ne serait pas dans les plans de Paul Pogba, du moins pour le moment.

Pogba voudrait être mieux payé que Ronaldo et les autres stars de Premier League